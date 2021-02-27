Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 27 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 621’i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 71 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 503’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 693 bin 164’e yükseldi.