Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 71 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 27 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 621’i semptomatik olmak üzere 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971’e yükseldi. Bugün 71 kişi koronadan hayatını kaybetti. İyileşen sayısı bugün 8 bin 938 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 27 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 621’i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 71 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 503’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 693 bin 164’e yükseldi.