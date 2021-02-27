315 promil alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa’da bu sabaha karşı meydana gelen kaza korkuttu. Alkollü sürücü yara almadan kurtulurken kaza sonrası tutuklandı.

Polisten alınan bilgiye göre bu sabaha karşı 02:00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi üzerinde, saat 02.00 sıralarında %315 mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RJ 894 plakalı salon araç ile seyreden Mehmet Güvensoylu (E-25) Golden Tulip Hotel önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ikiye ayıran refüje aracının sağ ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce sola doğru savrulan RJ 894 plakalı araç yolun solunda bulunan kaldırım üzerine çıkarak, kaldırım üzerinde bulunan Chase Exchange ait 1 adet reklam flamasına aracının ön kısmı ile çarpıp yine kontrolsüzce savrulup Hotiç shoes’a ait alüminyum küpeşteye yine aracının ön kısmı ile çarpıp, o esnada kaldırım üzerinde önü batı istikametine bakar vaziyette park halinde NE 119 plakalı aracın sol ön kısmına aracının ön kısmı ile çarpıp yine kontrolsüzce savrulup Lefon’a ait metal dış kaplamaya aracının sol ön kısmı ile çarpıp durdu.

Çarpmanın etkisi ile sağa doğru savrulan NE 119 plakalı araç ise So chic’e ait 2 adet saksıya çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. RJ 894 plakalı araç sürücüsü Mehmet Güvensoylu tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.