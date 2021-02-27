Amazon ormanlarında yerlilerin yaşadığı koruma altındaki alanlar Facebook’ta satışa çıkarıldı

Brezilya’da Amazon yağmur ormanlarında yerlilerin yaşadığı koruma altındaki alanların sosyal ağlarda satışa çıkarıldığı tespit edildi. Ormanlık alanları işgal ederek ağaçları yakan kişiler, bu alanları tarım arazisi olarak satışa çıkarıyor. BBC Brasil’in özel araştırması…

Facebook’un alışveriş hizmeti veren Marketplace uygulamasında kullanıcıların karşısına çıkan satılık arsalardan bazıları, bin futbol sahası büyüklüğünde.

Sosyal medya devi Facebook yerel yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu söylese de arsa satışlarını kendi kararıyla engellemeye sıcak bakmıyor.