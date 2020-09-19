Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti

Türkiye‘de koronavirüs günlük vaka sayı düne göre azaldı.19 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı ise 1538 artarak 301 bin 348’e yükseldi. 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 445’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 19 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1538 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 68 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 445’e, toplam vaka sayısı ise 301 bin 348’e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1312 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1312 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 266 bin 117’ye yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 173 bin 694, ağır hasta sayısı 1432, hastalarda zatürre oranı yüzde 7 oldu.