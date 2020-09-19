Kamyon ve ambulans çarpıştı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde saat 17.00 sularında Kolan Hastanesi’ne ait bir Ambulas ve kamyon çarpıştı. Olay sonucu yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Orçun Sancak (E-29), yönetimindeki MN 256 plakalı Kolon Hastanesine ait ambulans ile Yakın Doğu Bulvarı üzerinden gelip Fuar Kavşağına geldiği zaman hasta sevkiyatı yaptığı için sağa dönüşe geçmek istediği sırada o esnada cadde üzerinde Gönyeli Çemberi istikametinden gelip doğu istikametine doğru seyreden Mehmet Çokluk (E-46) yönetimindeki MV 328 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle kamyon araç sürücüsü kontrolü kaybedip orta refüj içerisinde bulunan iki adet trafik levhasına çarpıp durmuştur. Çarpışma sonucu yaralanan olmadı.