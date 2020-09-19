KıbrısManşet

Pilli: Toplam 1538 test yapıldı, 3’ü yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

19 Eylül 2020
KKTC Sağlık , koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif, KKTC, Kuzey Kıbrıs, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli,

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1538 olduğunu, 22 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 19 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1538

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -19

Yerel vakalar -3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 154.756

Toplam Vaka Sayısı- 694

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 399

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 291

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 81

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 207

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3


Etiketler
19 Eylül 2020

Başa dön tuşu