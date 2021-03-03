Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 3 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 689’u semptomatik olmak üzere 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836’ya yükseldi. Vefat sayısı 65 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 191 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 3 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 689’u semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 771’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 734 bin 836’ya yükseldi.