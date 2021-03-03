Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 3 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 689’u semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 771’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 734 bin 836’ya yükseldi.