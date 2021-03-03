Corona virüs, erkekleri neden kadınlardan daha fazla etkiliyor?

PROFESÖR DOKTOR GÜNER SÖNMEZ’DEN YORUM

Üsküdar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Güner Sönmez araştıramyla ilgli soyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Dönmez, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“1. Kadınlarda virüslerle mücadele eden doğumsal bağışıklık yanıtı daha güçlüdür.

2. Östrojen hormonu virüsün reseptörlere bağlanıp hücre içine girişini zorlaştırırken, erkeklik hormonları kolaylaştırır.

3. X kromozomu ile kontrol edilen bazı bağışıklık proteinleri var.

Erkeklerde bu kromozom bir tane iken, kadınlarda 2 X kromozomu var. Bu farklılıklar, kadınların Covid 19 enfeksiyonunu daha hafif, erkeklerin daha ağır geçirmesine neden oluyor.”

COVİD-19 NEDEN KADIN VE ERKEKLERİ DAHA FAZLA ETKİLİYOR?

Geçtiğimiz yıl boyunca, birçok tıbbi araştırma erkeklerin kadınlara göre Covid-19’dan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, bu farklılara bir dizi sosyo-ekonomik ve davranışsal faktörün de etki edebileceğini kabul ediyor, ancak bu dengesizliğe katkıda bulunan temel biyolojik tepkiler olduğu düşünüyor.

İşte Covid-19’un erkekleri kadınlardan daha fazla etkilemesinin biyolojik nedenleri…

ÖSTROJEN CORONA VİRÜSÜN HÜCRELERE GİRİŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Yeni tip corona virüs, insan hücrelerine girmek için hücre zarı proteinleri olan ACE2 ve TMPRSS2’yi kullanıyor. Önceki araştırmalar, kadınların cinsiyet hormonu olan östrojenin ACE2 reseptörlerine tutabileceğini ve dolayısıyla virüsün hücrelere girmesini azaltabileceğini gösterdi. TMPRSS2’nin ise testis gibi bazı dokularda erkek hormonları veya androjenler tarafından yükseltilebildiği ve dolayısıyla corona virüsün vücuda girmesi için daha fazla kapı açtığı görüldü.

VİRAL ALGILAMA / VİRÜSE ERKEN YANIT

Hücrelerdeki viral genetik materyal, rX kromozom geni tarafından kodlanan bir protein olan TLR7 yardımıyla tespit edilebiliyor. 2 X kromozomuna sahip kadınlar, bu kromozomun bir tane olduğu erkeklere göre daha fazla TLR7 üretiyor. Bu durum ise kadınların bağışıklık sisteminin corona virüsü erkeklerde olduğundan daha çabuk algılamasına ve hılı yanıt vermesine neden oluyor. Bu fikirle tutarlı olarak, diğer virüsler üzerine yapılan araştırmalar, iki X kromozomlu plazmasitoid dendritik hücreler (pDC’ler) olarak adlandırılan TLR7 üreten bağışıklık hücrelerinin, enfeksiyon üzerine bir X’li hücrelere göre interferon adı verilen daha yüksek miktarlarda antiviral protein salma eğiliminde olduğunu gösterdi. Ek olarak, pDC’lerin ve diğer bağışıklık hücrelerinin aktivitesi, östrojen gibi dişi cinsiyet hormonları tarafından artırılabiliyor.

UYARLANABİLİR BAĞIŞIKLIK

Kadınlar, viral enfeksiyonlara karşı uyarlanabilir bağışıklık tepkilerini tetiklemeye yardımcı olabilecek bazı T hücre türlerinde daha yüksek sayılara ve / veya daha yüksek aktiviteye sahip Araştırmalar ayrıca, Covid-19 hastalığı sonrası ya da aşının ardından tetiklenen antikorların erkeklerde kadınlardan daha düşük olma eğiliminde olduğunu gözlemledi.

Bu tepkilere dahil olan hücrelerin gen ekspresyonu ve gelişimi, östrojenler ve androjenler gibi cinsiyet hormanlarından etkileniyor.