Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 11 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 821’i semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 63 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 290’a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 835 bin 989’a yükseldi.