İzni olmadığı halde özel plaka takan şahsa ceza kesildi

Bugün öğle saatlerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli bir motorlu trafik polisi Hasan Yücedağ devriye halinde bulunduğu bir sırada özel plaka takan bir araçta yaptığı kontrolde, söz konusu aracın özel plaka izni olmadığı halde aracına özel plaka takarak seyir ettiği tespit edildi.

Trafikten men edilen araç polis merkezine çekilerek yapılan ileri soruşturmada; sigortasız araç kullanmak, muayenesiz, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, plaka kurallarına aykırı hareket etmek ve 7 gün zarfında aracın devrini adına almamak suçlarından dolayı araç sürücüsüne toplam 2 bin 860 TL para ve 30 ceza puanı kesilmiştir.