Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 9 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2408’i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 454’ü, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 745 bin 657’ye yükseldi.