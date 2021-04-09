Türkiye
TC Adalet Bakanı Gül’ün annesi hayatını kaybetti
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Türkiye Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün annesi Saliha Gül’ün vefat ettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca, “Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdulhamit Gül Beyefendi’nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.
KURTULMUŞ’TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Değerli kardeşim, Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül‘ün dâr’ı bekaya göçen muhterem annesine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.