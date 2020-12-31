Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 31 Aralık’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 219’u semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 239 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 881’e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 208 bin 652’ye yükseldi.