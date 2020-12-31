31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon TL’lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Önay Solak tarafından satılan “030936” numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL’lik büyük ikramiye “030936” numaralı bilete isabet etti.

15 Ocak çekilişi çıkana kadar 15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL olacak.

Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 030936

250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 040710

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 040741

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 042589

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 031381 082160 159274

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 024553 057402 068169 133580 168363

1,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 020546 048653 049813 051845 071813 079589 109544 131644 141884 147082

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar 030496 033560 038467 041430 043428 053220 053518 090998 096175 141108 153014 153469 153805 162349 170778

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 000849 003172 006713 015745 017721 027381 062891 087751 092217 092757 107601 132601 132747 140887 148583 160117 176521 187820 196212 197987

2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar 000936 010936 020936 030036 030136 030236 030336 030436 030536 030636 030736 030836 030906 030916 030926 030930 030931 030932 030933 030934 030935 030937 030938 030939 030946 030956 030966 030976 030986 030996 031936 032936 033936 034936 035936 036936 037936 038936 039936 040936 050936 060936 070936 080936 090936 130936

Son 4 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 8159 8997

Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar 108 409

Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar 42 66

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar 0 8