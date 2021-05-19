Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 19 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 233 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 419’a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38’e yükseldi.