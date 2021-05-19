Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 19 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38’e yükseldi. Vefat sayısı 233 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 271 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 19 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902’si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 233 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 419’a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38’e yükseldi.