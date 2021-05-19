Gazze’de şehit sayısı 227’ye yükseldi

Gazze’ye saldırılarına devam eden İsrail savaş uçaklarının son olarak Deyr el-Belh ilçesinde Saliha ailesinin evini bombaladı.

Saldırıda 35 yaşındaki baba İyad Abdulfettah, 33 yaşındaki hamile eşi Emani ve 2 yaşındaki kızları Nağim ile 32 yaşındaki Feda Fahri Kudra isimli kadın şehit oldu.

İsrail’in 10 Mayıs’tan bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda vefat edenlerin sayısı 64’ü çocuk, 38’i kadın olmak üzere 227’ye yükseldi.

Yaralı sayısı ise 1620’ye ulaştı.