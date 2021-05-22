Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 22 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 835’i semptomatik olmak üzere 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648’e yükseldi. Vefat sayısı 231 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 14 bin 472 oldu. Bakanı Koca da vaka sayıları ile ilgili “Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik” dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 22 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 835’i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46bin 71’e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178bin 648’e yükseldi.