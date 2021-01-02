Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 2 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 713’ü semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 202 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 295’e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 35’e yükseldi.