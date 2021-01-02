Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi

Türkiye’de koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 2 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; bin 713’ü semptomatik olmak üzere 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35’e yükseldi. Vefat sayısı ise 202 artarak 21 bin 295’e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 2 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 713’ü semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 202 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 295’e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 232 bin 35’e yükseldi.