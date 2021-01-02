Dr. Emre Y.Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ’dan çağrı: Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu doktorları Dr. Emre Y.Vudalı ve Dr. Yağmur Aldağ son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına karşı vatandaşa çağrıda bulundu.

İşte o açıklama;

“Bu COVID belasından hepimiz biran önce kurtulmak istiyoruz değil mi arkadaşlar, dostlar, abiler, ablalar!

Maskedir, sosyal mesafedir, temizliktir ….. bunları duymaktan bunları söylemekten Sıkılmadınız mı?

Ben Sıkıldım.. O yüzden tekrar etmeyeceğim.. Çok daha önemli bir konu var…

Söz meclisten dışarı…Temaslı olduğunuzu lütfen gizlemeyin! Temaslı olduğunuzu söylemekten çekinmeyin! Temaslı olduğunuzu bile bile normal yaşantınıza devam etmeyin!

Temas tarama ekibi var tüm gücüyle çalışıyor, çoğu kez 1 saatlik uykuyla… Haliyle her yere ulaşamayabilirler…

Siz yardımcı olun.. Siz gerekirse peşlerine düşün, ne yapacağınızı sorun! Ulaşamadınız mı tekrar tekrar deneyin…

Yeter ki gizlemeyin, utanılacak bir şey değil ki bu! Çoğu kez ekonomik koşullardan dolayı iş yerinin kapanmaması için gizlenmeye çalışılıyor!

Yapmayın…

Sonrasında çalıştırabilecek ne bir elemanınız ne bir çalışacak yeriniz olacak! Hep birlikte işbirliğiyle başarabileceğimizden şüphem yok…

Saygılarımızla