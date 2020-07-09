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Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti

9 Temmuz 2020
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Türkiye‘de vakalar düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre; 1024 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye yükseldi. 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 300 oldu. Tedavisi tamamlanan 2 bin 879 hasta taburcu oldu.

1 Haziran’dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçen Türkiye’de vaka sayısındaki artış düne göre azaldı. Bugün açıklanan 9 Temmuz verilerine göre son 24 saatte 1024 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye çıktı.

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“YOĞUN BAKIM HASTA SAYIMIZDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ YAVAŞLADI”

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 18 kişi ise son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye’de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 300 oldu.

2879 KİŞİ İYİLEŞTİ

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise 2879 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 190 bin 390’a yükseldi. Öte yandan 1179 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 399 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.


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