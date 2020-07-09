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Galatasaray’dan yabancı sınırı kararına tepki

9 Temmuz 2020
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Yönetim Kurulu

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yabancı oyuncu kuralında yaptığı değişikliğe tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, “Galatasaray Spor Kulübü olarak, her tür platformda ve her kademede sözlü ve resmi yazı ile yabancı sınırlamasına karşı olduğumuzu ısrarla belirtmiştik.” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmak üzere yabancı sınırlaması ile ilgili kararı yürürlüğe koymuştur. Yabancı sınırlamasına ilişkin bu karar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Söz konusu kararın düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda, kulüplerin yabancı futbolcularla sözleşme imzalamasını kademeli olarak düşürmeyi kararlaştırmıştı.


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