Dünyada bir ilki başardılar!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’te faaliyet gösteren teknoloji firması Smarte çok önemli teknolojiye imza attı. Geliştirdikleri “Vironance” isimli teknoloji ile havaya yaydıkları titreşimle koronavirüsü etkisiz hale getiren firma dünyada bir ilki başardı.
Bu teknoloji sayesinde, havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsler, elektromanyetik enerji ile saniyede milyarlarca kez titreştirilip rezonansa giriyor. Böylece kovit-19 virüsünün dış çeperi parçalanarak bulaşamaz hale geliyor.
İnsan sağlığı ve ortam konforu üzerine de teknolojiler geliştiren firmanın Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz geliştirdikleri teknolojiyi anlattı.
Melih Ballıkaya, “Geliştirdiğimiz teknolojinin ismi ‘vironance’. Virüs ve rezonans kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Elektromanyetik bir alan içerisinde virüslerin kabuklarını titreştirerek, inaktif hale getiren bir teknoloji. Biz 5 ay içerisinde çok yoğun bir çalışma yaparak geliştirdik. Bu aslında yeni bir teknoloji. Bir çok ürüne entegre edilebilir bir durumda. Örneğin; iklimlendirme sistemlerine, asansörlerin butonlarına, insanların sürekli dokunduğu ve bulaş riskinin yüksek olduğu yerlere entegre edilerek oralarda virüs bulaş riskinin azaltılmasına destek olacak bir teknoloji” dedi.