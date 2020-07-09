KTGAB, İngiltere Eğitim Bakanı Willamson’a mektup yazdı

İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği, Brexit sonrası Kıbrıslı Türk öğrencilerin durumu hakkında İngiltere Eğitim Bakanı Williamson’a mektup yazdı.

KTGAB Başkanı Nafiya Horozoğlu’nun yazdığı mektupta, İngiltere’nin Kıbrıs’ın garantör ülkesi ve Kıbrıs’ın bir Commonwealth üyesi olduğunu hatırlatarak, Kıbrıslı öğrencilerin Student Finance kapsamındaki kredilendirmenin devam etmesini istedi.

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmış olmasından dolayı Ağustos 2021 tarihinden itibaren eğitiminde yeni başlayacak olan Kıbrıslı öğrencilere, üniversite ücretlerinde uygulanacak indirimler kaldırılıyor ve student finance adı altında verilen eğitim kredisi de durduruluyor.

Avrupa Birliği vatandaşı olan Kıbrıslı Türk öğrenciler, Brexit sonrasında yerel öğrenci statüsünü kaybedecek ve yükseköğrenim için uluslararası ücret ödemesi gerekecek.

İngiltere hükümeti tarafından alınan bu kararlar kapsamında, İngiltere’de okumak isteyen Kıbrıslı Türk öğrencileri oldukça etkileyecek.

2018 yılından itibaren İngiltere’de faaliyet gösteren ve Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkin konuları yakından takip eden KTGAB, İngiltere Eğitim Bakanı Gavin Williamson’a gönderdi.

KTGAB Başkanı tarafından kaleme alınan mektupta, 2021’de özellikle Kıbrıslı Türk öğrencilerin daha fazla etkileneceği, her gün değer kaybeden Türk lirasıyla öğrencilerin okul ücretlerini karşılamaları mümkün olmayacağı belirtildi.

Horozoğlu, Birleşik Krallık ve Kıbrıs arasındaki güçlü bağlarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Birleşik Krallık ve Kıbrıs Türk Toplumu 1878’den itibaren güçlü bağlar kurmuştur. Birleşik Krallık, Kıbrıs’ın ve özelde Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik, politik, sosyal ve kurumsal anlamda gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir ve bu rolün yansımaları halen görülmektedir. İngiltere’de Türkçe konuşan toplum 500 bin civarında ve Kıbrıslı Türkler rakamın en az 300 binini oluşturmakta. Kıbrıslı Türkler 103 yıl önce İngiltere’ye göç etti ve o günden bugüne kadar bu ülke için ciddi katkılar sundu.

Tarihsel açıdan iki ülkenin güçlü bağları mevcut, dileriz ki bu bağlar eğitim alanında da devam eder. Bunların yanında Kıbrıs bir Commonwealth ülkesidir ve İngiltere’nin Kıbrıs’la çok güçlü ilişkileri vardır. Hükümet tarafından alınan kararın Kıbrıs için tekrar revize ve Kıbrıslı öğrencilerin tümüne de Student Finance kapsamındaki kredilendirmenin devam edilmesini talep ediyoruz.”