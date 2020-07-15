SürmanşetTürkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz 2020
Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

Türkiye ‘de 15 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 947 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 215 bin 940’a yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 419’a yükseldi. Öte yandan Bakan Koca, Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 15 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 42 bin 320 test yapıldı ve 947 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 419’a, toplam vaka sayısı ise 215 bin 940’a yükseldi.

Türkiye, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs, korona virüs, coronavirus, corona virüs, COVID-19, test, vaka, pozitif, karantina, pandemi, vaka sayısı, test sayısı, PCR, yeni tip koronavirüs, salgın, negatif

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 198 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 13 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 197 bin 733’e yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 401, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 206 oldu.

6 İLİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de Covid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

Türkiye’de Covid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

14 Temmuz 2020
Photo of Kısa süreli sağanak yağmur bekleniyor

Kısa süreli sağanak yağmur bekleniyor

14 Temmuz 2020
Photo of Şort giyen kadına saldıran kişi: Sinirlendim, tokat attım!

Şort giyen kadına saldıran kişi: Sinirlendim, tokat attım!

14 Temmuz 2020
Photo of Fotoğraf için oğlunu uçurumdan sarkıttı

Fotoğraf için oğlunu uçurumdan sarkıttı

14 Temmuz 2020
Photo of Kaliforniya’da yeniden Covid-19 tedbirleri: Kiliseler kapandı

Kaliforniya’da yeniden Covid-19 tedbirleri: Kiliseler kapandı

14 Temmuz 2020
Photo of Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

14 Temmuz 2020
Photo of Johnnie Walker 2021’de ‘karton şişede’ satılmaya başlanacak

Johnnie Walker 2021’de ‘karton şişede’ satılmaya başlanacak

14 Temmuz 2020
Photo of Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi

Devasa toz bulutu uzaydan görüntülendi

14 Temmuz 2020
Photo of ABD’de vaka sayısı 3 milyon 415 bini geçti

ABD’de vaka sayısı 3 milyon 415 bini geçti

14 Temmuz 2020
Photo of AB Dışişleri Bakanları, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını kınadı

AB Dışişleri Bakanları, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılmasını kınadı

14 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı