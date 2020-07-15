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Erhürman: Bunun adı “sehven yayımladık” değil, “hukuka aykırı iş yaptık”tır

15 Temmuz 2020
Tufan Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başsavcılık, hükümet

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emirname ile ilgili hükümete eleştirilerde bulundu.

Açıklama şu şekilde:

“Gerçekten artık inanılır gibi değil. Dün yayımlanan emirname “sehven” yani yanlışlıkla yayımlandığı için bugün yürürlükten kaldırılmış. Resmi Gazete’de yanlışlıkla yayımlanan bir emirname!!! Gerekçe: Başsavcılık görüşü alınmış da Başsavcılık İyi İdare Yasası’na uymadınız demiş.

Başsavcılık görüşü alacaktınız madem neden yayımlamadan önce almadınız? Yaptığınız işin hukuka aykırı olduğuna ikna olduysanız, işlemi yapan makamın işlemi geri alması gerekirdi. Oysa siz bunu yapmadınız ve “sehven”, yani yanlışlıkla yayımladık dediniz. Bunun adı “sehven yayımladık” değil, “hukuka aykırı iş yaptık”tır ve o durumda işlemi yapan makamın geri alma kararı olmadan işlemi geri alamazsınız.

Artık ne dediğinizi de, ne yaptığınızı da anlamak imkansız Bu ülkeyi kaosa sokmak için daha başka ne yapacaksınız???”


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