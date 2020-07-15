Lig ikincisi değişti

K-Pet Süper Lig’de sezonun 28’inci hafta maçları biri dışında tamamlandı. Ligin lideri Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği küme düşen Gençlik Gücü’nü 8-0 skorla farklı mağlup etti. Haftaya lig ikinci olarak giren Doğan Türk Birliği üçüncü sıradaki Merit Alsancak Yeşilova’dan 3-1 mağlup olunca koltuğu rakibine kaptırmış oldu ve ligin yeni ikincisi Merit Alsancak Yeşilova oldu.
Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalarda ise Gönyeli ile Hamitköy 3-3 berabere kaldı. Çetinkaya ile Binatlı arasındaki mücadele 0-0 biterken, Türk Ocağı karşısında 2-0 geriden gelen Düzkaya maçı 2-2 tamamladı.
Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Gönyeli-Hamitköy: 3-3
Kaymaklı-Lefke: 2-1
M.A.Yeşilova-Doğan TB: 3-1
Çetinkaya-Binatlı: 0-0
MTG-GG: 8-0
Türk Ocağı-Düzkaya: 2-2
Baf-Yenicami: 2-0
YARIN
Saat 20.00: Göçmenköy-Cihangir (Atatürk Stadı)
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|28
|22
|4
|2
|100
|30
|70
|70
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova
|28
|17
|4
|7
|73
|44
|29
|55
|3.
|Doğan Türk Birliği
|28
|16
|5
|7
|55
|37
|18
|53
|4.
|Yenicami AK
|27
|14
|6
|7
|78
|50
|28
|48
|5.
|Türk Ocağı Limasol
|27
|13
|9
|5
|47
|33
|14
|48
|6.
|Cihangir GSK
|27
|13
|4
|10
|63
|48
|15
|43
|7.
|Lefke TSK
|28
|11
|5
|12
|46
|52
|-6
|38
|8.
|Küçük Kaymaklı TSK
|28
|11
|5
|12
|50
|53
|-3
|37
|9.
|Baf Ülkü Yurdu
|27
|10
|5
|12
|36
|50
|-14
|35
|10.
|Gönyeli SK
|28
|10
|3
|15
|56
|69
|-13
|33
|11.
|Göçmenköy İYSK
|27
|9
|6
|12
|38
|51
|-13
|33
|12.
|Hamitköy ŞHSK
|28
|9
|6
|13
|48
|64
|-16
|33
|13.
|Binatlı YSK
|27
|8
|6
|13
|43
|55
|-12
|30
|14.
|Düzkaya KOSK
|27
|7
|3
|17
|38
|72
|-34
|24
|15.
|Çetinkaya TSK
|27
|6
|5
|16
|34
|52
|-18
|23
|16.
|Gençlik Gücü TSK
|28
|3
|6
|19
|29
|74
|-45
|15