Lig ikincisi değişti

K-Pet Süper Lig’de sezonun 28’inci hafta maçları biri dışında tamamlandı. Ligin lideri Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği küme düşen Gençlik Gücü’nü 8-0 skorla farklı mağlup etti. Haftaya lig ikinci olarak giren Doğan Türk Birliği üçüncü sıradaki Merit Alsancak Yeşilova’dan 3-1 mağlup olunca koltuğu rakibine kaptırmış oldu ve ligin yeni ikincisi Merit Alsancak Yeşilova oldu.

Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalarda ise Gönyeli ile Hamitköy 3-3 berabere kaldı. Çetinkaya ile Binatlı arasındaki mücadele 0-0 biterken, Türk Ocağı karşısında 2-0 geriden gelen Düzkaya maçı 2-2 tamamladı.

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Gönyeli-Hamitköy: 3-3

Kaymaklı-Lefke: 2-1

M.A.Yeşilova-Doğan TB: 3-1

Çetinkaya-Binatlı: 0-0

MTG-GG: 8-0

Türk Ocağı-Düzkaya: 2-2

Baf-Yenicami: 2-0

YARIN

Saat 20.00: Göçmenköy-Cihangir (Atatürk Stadı)

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu