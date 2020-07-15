FutbolSpor

Lig ikincisi değişti

Futbolda 28inci hafta 1 maç dışında tamamlandı

15 Temmuz 2020
K-Pet Süper Lig, futbol, Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Yenicami AK, Türk Ocağı Limasol, Cihangir GSK, Lefke TSK, Küçük Kaymaklı TSK,

K-Pet Süper Lig’de sezonun 28’inci hafta maçları biri dışında tamamlandı. Ligin lideri Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği küme düşen Gençlik Gücü’nü 8-0 skorla farklı mağlup etti. Haftaya lig ikinci olarak giren Doğan Türk Birliği üçüncü sıradaki Merit Alsancak Yeşilova’dan 3-1 mağlup olunca koltuğu rakibine kaptırmış oldu ve ligin yeni ikincisi Merit Alsancak Yeşilova oldu.

K-Pet Süper Lig, futbol, Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Yenicami AK, Türk Ocağı Limasol, Cihangir GSK, Lefke TSK, Küçük Kaymaklı TSK,

Alt sıraları ilgilendiren karşılaşmalarda ise Gönyeli ile Hamitköy 3-3 berabere kaldı. Çetinkaya ile Binatlı arasındaki mücadele 0-0 biterken, Türk Ocağı karşısında 2-0 geriden gelen Düzkaya maçı 2-2 tamamladı.

K-Pet Süper Lig, futbol, Mağusa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği, Yenicami AK, Türk Ocağı Limasol, Cihangir GSK, Lefke TSK, Küçük Kaymaklı TSK,

Alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Gönyeli-Hamitköy: 3-3

Kaymaklı-Lefke: 2-1

M.A.Yeşilova-Doğan TB: 3-1

Çetinkaya-Binatlı: 0-0

MTG-GG: 8-0

Türk Ocağı-Düzkaya: 2-2

Baf-Yenicami: 2-0

 

YARIN

Saat 20.00: Göçmenköy-Cihangir (Atatürk Stadı)

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

1.Mağusa Türk Gücü282242100307070
2.Merit Alsancak Yeşilova28174773442955
3.Doğan Türk Birliği28165755371853
4.Yenicami AK27146778502848
5.Türk Ocağı Limasol27139547331448
6.Cihangir GSK271341063481543
7.Lefke TSK28115124652-638
8.Küçük Kaymaklı TSK28115125053-337
9.Baf Ülkü Yurdu27105123650-1435
10.Gönyeli SK28103155669-1333
11.Göçmenköy İYSK2796123851-1333
12.Hamitköy ŞHSK2896134864-1633
13.Binatlı YSK2786134355-1230
14.Düzkaya KOSK2773173872-3424
15.Çetinkaya TSK2765163452-1823
16.Gençlik Gücü TSK2836192974-4515


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