Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 26 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 681’i semptomatik olmak üzere 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123’e yükseldi. Vefat sayısı 166 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 12 bin 205 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 26 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 681’i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 166 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 787’ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 212 bin 123’e yükseldi.