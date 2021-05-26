Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 26 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 681’i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 166 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 787’ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 212 bin 123’e yükseldi.