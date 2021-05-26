Afrin’de bombalı araçla saldırı: 5 yaralı

Afrin ilçe merkezinde park halindeki bir araca bomba yerleştirildi. Bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Patlama nedeni ile çevrede bulunan ev ve işyerleri hasar gördü.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018’de Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmıştı.