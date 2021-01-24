ManşetTürkiye

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti

24 Ocak 2021
fahrettin koca türkiye koronavirüs



Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 24 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 684’ü semptomatik olmak üzere 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605’e yükseldi. Vefat sayısı 140 artarak 25 bin 73’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 684’ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 140 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 73’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 429 bin 605’e yükseldi.





Etiketler
24 Ocak 2021


Başa dön tuşu