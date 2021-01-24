Dünya

Biden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova’dan Washington’a protesto tepkisi

24 Ocak 2021
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Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD’yi sorumlu tuttu. Moskova yönetimi, ABD’yi Rusya’nın içişlerine müdahale etmekle suçladı.





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24 Ocak 2021


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