Biden-Rusya arasında ilk kriz: Moskova’dan Washington’a protesto tepkisi

Kremlin, Rusya\u2019da g\u00f6zalt\u0131nda bulunan muhalif fig\u00fcr Aleksey Navalni\u2019nin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 isteyen Navalni destek\u00e7ilerinin protestolara ba\u015flamas\u0131nda ABD'yi sorumlu tuttu. Moskova y\u00f6netimi, ABD'yi Rusya'n\u0131n i\u00e7i\u015flerine m\u00fcdahale etmekle su\u00e7lad\u0131.\r\nABD Ba\u015fkan\u0131 Joe Biden'\u0131n g\u00f6reve ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Rusya ile ilk kriz ya\u015fand\u0131.Kremlin, Rusya\u2019da g\u00f6zalt\u0131nda bulunan muhalif fig\u00fcr Aleksey Navalni\u2019nin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131 isteyen Navalni destek\u00e7ilerinin protestolara ba\u015flamas\u0131nda ABD'yi sorumlu tuttu. \u200bRusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin'in s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dmitry Peskov, Rus haber ajans\u0131na verdi\u011fi r\u00f6portajda Navalni destek\u00e7ilerinin soka\u011fa d\u00f6k\u00fclmesine ili\u015fkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolayl\u0131 olarak, i\u00e7 i\u015flerimizde kesinlikle bir m\u00fcdahale s\u00f6z konusudur" a\u00e7\u0131klamalar\u0131na yer verdi.\r\n\r\nABD'L\u0130 D\u0130PLOMATLARDAN \u0130ZAHAT \u0130STEND\u0130\r\n\r\nRusya D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Maria Zakharova da d\u00fcn erken saatlerde Moskova'daki ABD b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi'nin Amerikan vatanda\u015flar\u0131na Navalni destek\u00e7ileri taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen protestosunun ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi lokasyonlarda bulunmamas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcnde uyar\u0131n\u0131n i\u00e7i\u015flerine m\u00fcdahale oldu\u011funu ifade etti. Zakharova, ABD'li diplomatlardan izahat istediklerini de s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\nNAVALNY'N\u0130N TUTUKLANMASINA PROTESTO\r\n\r\nRusya\u2019n\u0131n Krasnoyarsk, St Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde, Navalni destek\u00e7ilerinin \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 \u00fczerine g\u00f6zalt\u0131nda bulunan Aleksey Navalni\u2019nin serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n\u0131 isteyen eylemciler, protesto d\u00fczenledi. Ba\u015fkent Moskova\u2019daki g\u00f6steride 3 binden fazla ki\u015fi yer ald\u0131.Polisin g\u00f6stericilere y\u00f6nelik zaman zaman sert m\u00fcdahalelerde bulunurken, \u00fclke \u00e7ap\u0131ndaki g\u00f6sterilerde \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi de g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.