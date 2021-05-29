Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 29 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 605’i semptomatik olmak üzere 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 235 bin 891’e yükseldi. Vefat sayısı 137 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 180 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 29 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 605’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 271’e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978’e yükseldi.