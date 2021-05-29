Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 29 Mayıs’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 605’i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 271’e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978’e yükseldi.