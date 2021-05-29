“Turizm ve eğitimde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz”

Başbakan Ersan Saner, bugün Lefke ilçesine bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Saner’e bazı Bakan ve milletvekilleri ile Bakanlık bürokratları da eşlik etti.

Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başbakan Saner, hükümet icraatları hakkında bilgiler vererek, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Ersan Saner, UBP’nin bu devleti kuran ve ilelebet yaşatmaya azmetmiş bir parti olarak zorlu süreçte hükümet görevi üstlendiğini söyledi.

Ülkemizde ekonomiyi ayakta tutan iki önemli sektörün turizm ve eğitim olduğuna işaret eden Saner, her iki alanda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Saner, eğitim alanında bu dönemde ülkeye 13 bin öğrenci getirildiğini ve devlet olarak karantina ücretlerini de ödediklerini anımsatarak, dün itibariyle Milli Eğitim Bakanı ve tüm rektörlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eylül 2021 de ülkemizde yüz yüze eğitimin nasıl başlayabileceği konusunun ele alındığını belirtti.

Turizm alanında Charter uçuşlarla ve elektronik bileklik sistemiyle kapalı devre turizminin önünü açtıklarını anlatan Saner, bunun yanında ülkemizde mülk sahibi olan yabancılar ve vatandaşların da evlerinde karantina sürecini tamamlamaları imkanı da yaratıldığını söyledi.

Başbakan Saner, turizmin açılabilmesi için hedeflerinin önümüzdeki iki üç gün içinde Sağlık Bakanlığının tüm altyapıları tamamlamasıyla birlikte, yurtdışından uçuşların başlamasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünün ülkeleri ayırdığı kategorilere göre ülkemize turist kabul edileceğini anlattı.

Başbakan Saner, bu dönemde tüm Bakanlıkların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, 2013 yılında temeli atılan Lefke-Güzelyurt yolunu hizmet süreleri içinde bitirmeyi hedeflediklerini, 20 Temmuz’da ise Lefkoşa kuzey çevre yolunu devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Ülke genelinde hız kesmeden süren çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa’ya 500 yataklı bir Hastanenin temelini 15 KaSIM 2021de atmak için uğraştıklarını, yeni hapishanenin bitmek üzere olduğunu ve birçok altyapı ile diğer yatırmları başlatma kararlılığıyla çalıştıklarına dikkati çeken Saner, Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovalarına büyük bir katkı sağlayacağına da işaret etti.