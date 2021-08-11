Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 128 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 11 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 128 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 16 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 16 bin 363 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 278 bin 263’e yükseldi.