Sosyal medya şirketleri COVID-19’a karşı yanlış bilgi yayan hesapları kapatıyor

ABD’de bazı sosyal medya şirketleri COVID-19’la ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yeni adımlar atmaya başladı.

Facebook, COVID-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayan çok sayıda hesabı kapatırken, Twitter ve YouTube aralarında bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin de olduğu pek çok hesabı askıya aldığını duyurdu