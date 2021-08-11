Sosyal Medya
Sosyal medya şirketleri COVID-19’a karşı yanlış bilgi yayan hesapları kapatıyor
ABD’de sosyal paylaşım platformları Facebook ve Twitter ile video paylaşım platformu Youtube, koronavirüsle mücadele konusunda yanlış bilgi yayan hesapları kapatma kararı aldı.
ABD’de bazı sosyal medya şirketleri COVID-19’la ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için yeni adımlar atmaya başladı.
Facebook, COVID-19 aşılarıyla ilgili yanlış bilgi yayan çok sayıda hesabı kapatırken, Twitter ve YouTube aralarında bazı Cumhuriyetçi siyasetçilerin de olduğu pek çok hesabı askıya aldığını duyurdu