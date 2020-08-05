Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

Türkiye‘de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 19 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 784’e yükseldi. 1178 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 236 bin 112’ye yükseldi. Türkiye Sağlık Bakanı Koca ise paylaşımında artış rakamlarını vererek uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 5 Ağustos’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1178 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 236 bin 112’ye yükseldi. Vefat sayısı ise 19 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 784’e, toplam vaka sayısı ise 236 bin 112’ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 219 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1015 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 219 bin 506’ya yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 27 bin 308, ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,4 oldu.