Gaziveren, üç puanı üç golle aldı

Gürsel KARAGÖZLÜ

Denizli Bilal İyigün Stadı’nda, Ömer Doğru’nun yönettiği yardımcılıklarını Halil Atlar ve Çağın Gökçe’nin yaptığı karşılaşmada Gaziveren’den Murat Ecersoy, Mehmet Sergey ve Beşir Dağlık’ın attığı gollerle, Serhatköy’ü 3-0 mağlup etti.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi 7. Grupta mücadele eden Gaziveren Spor Kulübü ile Serhatköy Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Dk 62’de Murat Ecersoy, Dk 66’da Mehmet Sergey ve Dk 90’da Beşir Dağlık’ın kaydettiği gollerle karşılaşmada 3-0 galip geldi.

Geçtiğimiz hafta Mevlevi spor ile 0-0 berabere kalan Gaziveren takımı ikinci haftada karşı karşıya geldiği SerhatköySpor’u mağlup ederek puanını 4’e çıkarttı.

Geçtiğimiz hafta Akçay karşısında 5-4 mağlup olan Serhatköy takımı, Gaziveren deplasmanında 3-0 mağlup olarak ligde henüz puan alamayan takım oldu.