Ekonomi

Kuyumculardan vatandaşlara uyarı

5 Ağustos 2020
Kuyumcular, altın, gram fiyatı 460,

Kuyumcular, rekor üstüne rekor kıran altının 500 TL seviyesine kadar ulaşmasını beklediklerini belirterek, vatandaşlara “Aklı olan altınını bozdurmasın” uyarısında bulundu.

Son zamanların yükseliş rekorunu kıran altının gram fiyatı 460 liraya çıktı. Fiyatların sürekli yükselmesi ise, yatırım yapmak isteyen vatandaşları kuyumculara yöneltiyor. Altının gram fiyatının yıl sonunda 500 lira seviyesine ulaşacağını öngören kuyumcular ise vatandaşları altınları yastık altında saklamaları ve bozdurmamaları konusunda uyarıyor.

“BELİRSİZLİK ORTAMI YÜKSELİŞE ZEMİN HAZIRLIYOR”

Türkiye, Kocaeli’de 25 yıldır kuyumculuk yapan Muharrem Boztürk, dünyada yaşanılan etkenlerin altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi. Boztürk, “Belirsizlik ortamı altının çıkışına çok güzel bir zemin hazırlıyor. Ama bu çıkış her ne olursa olsun ülkemizde bundan dolayı sıkıntı yaşayacak veya herhangi bir panik yapacak bir durum yok” dedi.

“1 SENEDE YÜZDE 100 DEĞER KAZANDI”

Altının 1 yıl içerisinde yüzde 100 değer kazandığını kaydeden Boztürk, “Öngörü için şöyle diyebilirim; ortalama 2020 bitimine kadar altında 500 lirayı çok rahatlıkla bekliyoruz. Geçen sene bugün altının gram birim fiyatı 261 liraydı. Ocak ayı itibariyle 295’lerdeydi, şu anda 460 TL civarında bir rakam var. Bu şu demek oluyor, ortalama 1 sene içinde altın hem yatırımcısı, hem kullanıcısı, hem tüketicisi yüzde 100 oranında ortalama bir değer kazanmış oluyor” diye konuştu.

“AKLI OLAN KESİNLİKLE ALTINI BOZDURMASIN”

Vatandaşların altınlarını bozdurması için acele etmesine gerek olmadığını dile getiren Boztürk, “Halkımız yastık altını seviyordu, hala da bu alışkanlığımız devam ediyor. Ülkemizde yastık altı altını dediğimiz ortalama yüzde 40-45 oranında bir altınımız var ve halkımız bunun üzerine eklemeye devam ediyor. Çünkü son zamanlarda biz bu süreçleri yaşadığımızda altın bozdurulurken, bu ara tam tersi altını bozdurmak değil de daha çok yatırıma dönük altın almaya devam ediyorlar. Aklı olan kesinlikle altınını bozdurmasın” şeklinde konuştu.


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