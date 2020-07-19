Türkiye

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı

19 Temmuz 2020
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Türkiye‘de vaka sayıları düne göre arttı. 19 Temmuz’da, 924 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 219 bin 641’e yükseldi. 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 491’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu Twitter hesabından paylaştı. 19 Temmuz’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 41 bin 310 test yapıldı ve 924 yeni vaka tespit edildi. 16 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 491’e, toplam vaka sayısı ise 219 bin 641’e yükseldi.

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İYİLEŞEN HASTA SAYISI 202 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 997 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 202 bin 10’a yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 398, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 246 oldu.

“İYİ HABERLER, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERE BAĞLI”

Bakan Koca Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000’e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı” ifadelerini kullandı.


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