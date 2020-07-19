20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde tören yapıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliğinde tören yapıldı.

Törende, şehitliğe çelenkler sunuldu, saygı duruşu saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şehitlik özel defterini imzalamasının ardından son buldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 46.yılında bir kez daha sizleri rahmetle ve saygı ile anıyoruz.

Fedakarlıkların en büyüğü, toplumunun özgürlüğü için kendi canını verebilmektir. Sizler Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda tahakküm altına girmeden, başı dik özgür insanlar olarak yaşayabilsin diye bu büyük fedakarlığı yaptınız. Genç yaşlarınızda gözünüzü kırpmadan şehitlik mertebesine ulaştınız.

Sizlerin bu fedakarlığı yeni kuşaklarımıza kalıcı barış, huzur ve refah içinde bir geleceğe ulaşabilmeleri için gerekli zemini oluşturmuştur.

Bu zemin üzerinde yükselerek haklarımızın güvence altına alınacağı, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde adil bir çözüme ulaşmak için uğraşlarımızı sürdüreceğiz.

Bu amaçla sizleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”