Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarında da tören düzenlendi.

Tören, anıta çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ve anıt özel defterinin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanmasıyla son buldu.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Rauf Denktaş,

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 46.yılında sizi bir kez daha rahmetle ve saygı ile anıyoruz.

Yunanistan’daki faşist albaylar cuntasının Kıbrıs’taki uzantıları Nikos Samson ile birlikte gerçekleştirdikleri darbenin amacı olan Enosis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, mücahitlerimizle birlikte ortaya koydukları kahraman ve fedakâr mücadele sayesinde önlenebilmiştir.

O günden bu yana tüm tarafların eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayabilecekleri siyasal bir çözüme ulaşmak çabasını sürdürüyoruz. Ne var ki, Rum tarafının kendini adanın tek hâkimi olarak görmesi ve Kıbrıs Türkleri’nin siyasal eşitliğini bir türlü içine sindirememesi bu sonuca ulaşılmasını engellemiştir.

Temel haklarımızı kararlılıkla korumaya devam ederek, adada kalıcı barış ve adil çözüm koşullarının oluşması için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu düşüncelerle sizi saygı ile anıyoruz.

​Ruhunuz şad olsun.”