Kıbrıs

Girne-Tatlısu anayolunda korkutan çarpışma

19 Temmuz 2020
çarpışma, kaza, Girne, Tatlısu, Polis Basın Subaylığı,

Girne – Tatlısu Anayolu’nda bugün saat 16.00 sularında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen olayda  2 yaşındaki çocuk ve 3 yetişkin kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 16.20 sıralarında Girne – Tatlısu anayolu 8-9 km arasından Girne istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Yusuf BEREKAT (E-38) yönetimindeki HJ 251 plakalı Ford Focus marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağ tarafında geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Değirmenlik’te sakin Şaban ERDOĞDU (E-25) yönetimindeki DY 922 plakalı Hyundai marka salon araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Olay sonucu HJ 251 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Değirmenlik`te sakinler Musa ALEMDAR (E-23), Enis HAVANCI (E-26) ve HJ 251 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Rüzgar BEREKAT (E-2) kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip, Rüzgar BEREKAT (E-2) taburcu olurken diğer yaralılar acil serviste müşahede altına alınmışlardır.


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