Atan: Barış Harekatı amacına ulaştı

Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) Genel Başkanı Metin Atan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda “Kıbrıs’ta, 1974’te sağlanan huzur ve barış ortamının bozulmasına asla müsade edilmeyecektir” dedi.

Türkiye’nin 1960 anlaşmalarından kaynaklanan haklarıyla Kıbrıs’a çıkarma yaptığına dikkat çeken Metin Atan “Türkiye bu harekâtı yapmasaydı, Kıbrıs tamamen Rum idaresine geçecek, Kıbrıs’ta kan ve göz yaşına rağmen garantör ülke İngiltere bu vahşete sessiz kalacaktı” diye konuştu.

20 Temmuz 1974’te başlayan harekat ile Kıbrıslı Türkler’in rahat bir nefes saldığını söyleyen Metin Atan, Rum tarafının Kıbrıs Adasının tamamını ele geçirme hayalinin ortadan kalktığını, çözüm için iki taraf ve garantör devletlerin de onayıyla kabul edilebileceği bir anlaşma ile nihai çözüme ulaşılabileceğini vurguladı.