Türkiye

Türkiye’de kavga eden kişilere sosyal mesafeye uymadıkları için ceza kesildi

5 Nisan 2020

Türkiye’de Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira para cezası uygulandı.

İlçede iki grup arasında evlerinin önüne duvar örülmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.

Haklarında işlem başlatılan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira para cezası kesildi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir ilimizde bir grup kavga etti. Elbette gözaltına alındılar. Ancak her birine sosyal mesafeye uymamaktan 3150 TL ceza kesildi. Valimizi tebrik ederim” ifadelerini kullandı.



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