Dünya

Trump: Maalesef ABD’de çok sayıda kişi ölecek

5 Nisan 2020

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgınıyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, “Maalesef çok sayıda kişi ölecek” dedi.

Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki iki haftanın kendileri için en zor dönem olacağını ve federal hükümetin yardımlarını artıracağını söyledi.

Trump, öncelikle en fazla yardıma ihtiyaç duyan bölgelere odaklanacaklarını belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında New York kentinde 1000 asker konuşlandırdıklarını açıklayan Trump ayrıca Federal Acil Yönetim Birimi’nin (Fema) N95 tipi 180 milyon maske siparişi verdiğini ve 3M şirketiyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

“Trump biz onlardan ülkemize yardım etmelerini istiyoruz. Maskelere ihtiyacımız var. Başkalarının bu maskeleri almalarını istemiyoruz. Buna misilleme diyebilirsiniz” diye konuştu.

” ‘Stadyumlar ve salonlar Ağustos’ta açılsın’ demedim”

 

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en popüler üç sporunun (Beyzbol, Amerikan Futbolu ve Basketbol) yöneticileriyle video konferans sistemiyle bir görüşme yaptığını da açıkladı.

Donald Trump, “Ülkemizi açmamız gerek. Tedavi, sorundan daha kötü olamaz. Ben taraftarları hazır olduklarında yeniden salonlarda görmek istiyorum. Bunu ne kadar erken yapabilirsek o kadar iyi olur” dedi.

Trump, stadyumların ve salonların Ağustos ayında spor müsabakaları için açılmasını istediği yönündeki haberleri ise yalanladı.

Bu aşamada bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirten Trump, “Ancak Ağustos’ta spor müsabakaları seyircili oynanmaya başlanırsa, bu harika olur” dedi.

Trump, 3 Kasım’daki Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti’nin ulusal kongresinin ise planlandığı gibi 24 Ağustos’ta başlayabileceğine inandığını söyledi.

Trump: Görevden alınan uçak gemisinin kaptanı berbat bir şey yaptı

 

ABD Başkanı Donald Trump, uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in kaptanı Brett Crozier’i görevden alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’yla “yüzde 100” aynı fikirde olduğunu söyledi.

Donald Trump, “Kaptan berbat bir şey yaptı” dedi.

Trump kaptanın yazdığı mektubun her yerde yayımlandığını belirterek, “Bu uygun değil” diye konuştu.

Brett Crozier, Pazartesi günü ABD Savunma Bakanlığı’na mektup yazarak Guam adasında koronavirüs karantinasına alınan gemisindeki personelin karaya çıkarılmasını istemiş, “Savaşta değiliz, ölmemiz gerekmiyor” demişti.

Mektup, The San Fransisco Chronicle gazetesinde yayımlanmıştı.

4 bin mürettebatın bulunduğu gemide en az 100 kişinin koronavirüse yakalandığı bildiriliyor.

300 binden fazla vaka, 8 binden fazla ölü

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre ABD halen 300 binden fazla vakayla dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke.

ABD ölü sayısında ise 8 binden fazla ölüyle İtalya ve İspanya’nın ardından üçüncü sırada.

Beyaz Saray tahmini: ABD’de sosyal mesafe kurallarına uyulursa, can kaybı 100 bin ile 240 bin arası olacak



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