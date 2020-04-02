ManşetTürkiye

Türkiye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 356’ya yükseldi

2 Nisan 2020

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile ilgili, ülkedeki yeni vakaları ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Koca’nın açıkladığı yeni verilere göre, bu gün tespit edilen 2 bin 456 yeni pozitif vaka ile toplam vaka sayısı 18 bin 135’e çıkarken, son 24 saat içinde hayatını kaybeden 79 kişi ile birlikte, toplam ölüm sayısı ise 356’ya yükseldi.

Koca, test sayısının, düna göre 4 bin’in üzerinde artış gösterdiğini, test sayısına oranla, pozitif vaka sayısının azaldığını kaydetti.

İyileşen 82 yeni hastan olduğunu belirten Koca, “Son 24 saat içinde, kaybettiğimiz hastaların yüzde 82’sinin, 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici” dedi.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Sterlin yükseliyor

Sterlin yükseliyor

2 Nisan 2020
Photo of Karantinadaki 28 Alman turist ülkesine dönüyor

Karantinadaki 28 Alman turist ülkesine dönüyor

1 Nisan 2020
Photo of Dünyada koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti

1 Nisan 2020
Photo of Tatar: Önemli olan virüsün yayılmasını önlemek

Tatar: Önemli olan virüsün yayılmasını önlemek

1 Nisan 2020
Photo of Spor paketlerini iptal etmeyen Digiturk’e büyük tepki

Spor paketlerini iptal etmeyen Digiturk’e büyük tepki

1 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de 2 bin 148 yeni vaka, 63 can kaybı

Türkiye’de 2 bin 148 yeni vaka, 63 can kaybı

1 Nisan 2020
Photo of Pilli: 11 öğrencinin testleri negatif

Pilli: 11 öğrencinin testleri negatif

1 Nisan 2020
Photo of Tatar:Türkiye Cumhuriyeti desteği ile sütteki sorun çözüldü

Tatar:Türkiye Cumhuriyeti desteği ile sütteki sorun çözüldü

1 Nisan 2020
Photo of Güneyde 58 yeni vaka 1 can kaybı

Güneyde 58 yeni vaka 1 can kaybı

1 Nisan 2020
Photo of Londra’dan bir acı haber daha

Londra’dan bir acı haber daha

1 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı