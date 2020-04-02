Türkiye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 356’ya yükseldi

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile ilgili, ülkedeki yeni vakaları ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

Koca’nın açıkladığı yeni verilere göre, bu gün tespit edilen 2 bin 456 yeni pozitif vaka ile toplam vaka sayısı 18 bin 135’e çıkarken, son 24 saat içinde hayatını kaybeden 79 kişi ile birlikte, toplam ölüm sayısı ise 356’ya yükseldi.

Koca, test sayısının, düna göre 4 bin’in üzerinde artış gösterdiğini, test sayısına oranla, pozitif vaka sayısının azaldığını kaydetti.

İyileşen 82 yeni hastan olduğunu belirten Koca, “Son 24 saat içinde, kaybettiğimiz hastaların yüzde 82’sinin, 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici” dedi.