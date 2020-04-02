Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den eğitime destek

Eğitime Destek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanacak eğitim kayıplarını en aza indirmek için Kesintisiz Eğitim Merkezi ve EBA üzerinden başlattığı uzaktan eğitimlerin öğrencilerimize ulaşabilmesini sağlamak amacıyla GSM Operatörleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda ülkemizin iki önemli GSM kuruluşu olan Telsim ve KKTCELL’den eğitime önemli bir destek sağlanıyor.

Bu kapsamda, GSM operatörlerimiz Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kesintisiz Eğitim Merkezi portalı egitim.mebnet.net ile TC Milli Eğitim Bakanlığına ait eba.gov.tr eğitim portalına erişmek için kullanılabilecekleri 6 GB interneti 3 Nisan Cuma gününden itibaren her ay abonelerine ücretsiz şekilde tanımlayacak.

Eğitimin desteklenmesi yönünde atılan bu önemli adımda eğitim portallarına erişmek isteyen vatandaşlarımız gerek operatörlerine başvuru yaparak gerekse operatörlerinin yapacağı tanımlama ile kendilerine sunulan 6 GB internet paketini yalnızca egitim.mebnet.net ve eba.gov.tr adreslerine erişimde kullanabilecek. Vatandaşlarımız ayrıca sunulacak internet faydası için detaylı bilgiyi GSM Operatörlerinden alabilecek.

ÇAVUŞOĞLU: Gerekli desteği aldık

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitimde yaşanabilecek ders kayıplarını en aza indirmek için çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti ve amaçlarının hazırlanan uzaktan eğitim sisteminin her öğrenciye ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Pazartesi günü başlayan Kesintisiz Eğitim Merkezi’nden gelen geri dönütlerin sevindirici olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ders içeriklerinin hazırlanmaya devam ettiğini ve süreç içerisinde sisteme dahil edileceklerini kaydetti. Bir takım eksikliklerin de olabileceği uyarısından bulunan Çavuşoğlu bu eksikliklerin bakanlığa bağlı ekipler tarafından giderildiğine de dikkat çekti.

Mevcut sistemi geliştirmek için gerek Türkiye gerekse yurt içinde bulunan kurumlarla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve sistemi önümüzdeki yıllarda daha kalıcı ve içeriği daha zengin bir şekilde öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunmak istediklerini de dile getiren Çavuşoğlu, bu amaç doğrultusunda ülkenin iki teknoloji şirketi Telsim ve KKTCELL ile birlikte hareket ettiklerini ve sistemin geliştirilmesi için gerekli desteği aldıklarını söyledi.

Bu doğrultuda, Kesintisiz Eğitim Merkezi’nin ve EBA’nın her öğrenciye ulaşmasını sağlamak amacıyla GSM operatörleri ile yaptıkları görüşmelerde çok önemli adımlar atıldığını belirten Çavuşoğlu, “Gün birlik, beraberlik günüdür. Her iki GSM operatörümüzde bugüne kadar eğitime çok önemli katkılar koymuştur, ancak en anlamlı katkılardan biri de bu olmuştur.” ifadelerine yer vererek, Telsim ve KKTCELL ailesine eğitime, öğrencilere ve öğretmenlere verdikleri önemli desteklerden dolayı teşekkür etti.

Açıklamasının sonunda yaşanan olumsuz süreçte eğitim için atılması gereken ancak ertelenen adımları bu dönemde atmaları için önlerinde bir fırsat olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, eğitimin kesintisiz şekilde verilebileceği bir dönemin temellerinin atıldığına dikkat çekti ve katkı koyan herkesi selamladığını sözlerine ekledi.