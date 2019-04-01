Türkiyede hangi iller partiler arasında el değiştirdi?

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre birçok il partiler arasında el değiştirdi. Toplamda 25 ilin belediye başkanının partisi değişti. Sadece Kırklareli’de bağımsız aday kazandı.

Türkiye dün yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre birçok ilde belediye başkanlığı koltuğunun ait olduğu partiler değişti.

İşte el değiştiren şehirler ve partileri….

HDP

Halkların Demokratik Partisi bu seçimde 2014 yılında kazandığı dört ili geri alamadı. HDP, Ağrı, Bitlis ve Şırnak‘ı AK Parti’ye Tunceli‘yi ise Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’na kaptırdı. HDP’nin bu seçimde Kars’ı ise MHP’den aldı.

MHP

31 Mart seçimlerinde en karlı çıkan partilerden biri Milliyetçi Hareket Partisi oldu. MHP, Adana ve Mersin‘de CHP’nin, Isparta‘da AK Parti’nin ve Kars‘ta ise HDP’nin gerisinde kaldı. Ancak MHP, Cumhur İttifakı’yla ortak aday çıkarmadığı Amasya, Çankırı, Erzincan, Kastamonu, Kütahya, Bayburt ve Karaman‘ı ise AK Parti’den aldı.

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi il sonuçlara göre Giresun ve Zonguldak‘ı AK Parti’ye verirken, tekrar aday göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu ise bağımsız aday olarak Kırklareli’de yeniden belediye başkanı oldu.

CHP kaybettiği üç belediyeye karşın Ankara başta olmak üzere Adana, Antalya, Artvin, Bilecik, Bolu, Mersin, Kırşehir ve Ardahan’ı Cumhur İttifakı‘ndan aldı. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre İstanbul’da da Cumhur İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu yarışı önde götürüyor. CHP, Ardahan hariç kazandığı bütün yerlere Millet İttifakı’yla ortak bir şekilde girdi.

AK PARTİ

AK Parti bu seçimde 2014 seçimlerinde kazandığı 15 kentte sandıktan birinci parti olarak çıkamadı. AK Parti MHP’ye yedi CHP’ye ise sekiz kentin belediye başkanlığını verdi. AK Parti buna karşılık HDP’den üç, CHP’den iki ve MHP’den ise bir şehri aldı.