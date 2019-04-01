Türk Lirası kaçınılmaz sonucu bekliyor

İngiliz Financial Times gazetesi bugünkü Şirketler ve Piyasalar ekinde, piyasaların yanıtını aradığı bazı soruları cevaplandırdı. Özellikle uluslararası piyasalarda döviz kurlarındaki dalganmalara dikkat çeken gazete, değer kaybedeceğini ima ettiği Türk Lirası’nın “kaçınılmaz sonucu beklediği” yorumunda bulundu.

Gazetenin yanıtladığı soruların başında, “Piyasa güçleri, Türk Lirası’nın yönüne karar vermek istediklerinde ne olacak?” geliyor.

Financial Times’ın yanıtı, Türk Lirası’nın değerinde geçen hafta, yazın yaşanan krizden bu yana en büyük inişlerin ve çıkışların görüldüğü tespitiyle başlıyor.

Hisse ve tahvil piyasalarında da benzer bir eğilimin görüldüğü, Borsa Istanbul’da BIST 100 endeksinde de, Ağustos 2018’den bu yana en büyük düşüşün gözlendiği hatırlatılıyor.

Financial Times, Türkiye’ye yönelik kaygıların Merkez Bankası’nın net döviz rezervinin 10 milyar dolar azalması ve swap işlemlerine getirildiği gözlenen kısıtlamalarla birlikte arttığını kaydediyor.