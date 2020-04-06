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Türkiye’de corona virüsten can kaybı 75 artarak 649 oldu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 75 kişinin daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 649'a yükselirken vaka sayısı da 3 bin 148 artarak 30 bin 217 oldu

6 Nisan 2020

Çin’de başlayan yeni tip corona virüs salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılmaya devam ediyor.

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı corona virüs salgınında son rakamları paylaştı.

Bakanlığın paylaştığı 6 Nisan verilerine göre Türkiye’de corona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 75 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece salgında ölü sayısı 649’da yükseldi. Bakanlık ayrıca son 24 saatte 21 bin 400 kişiye corone virüs testi uygulandığını 3 bin 148 yeni vaka tespit edildiğini de aktardı.

İlk vakanın açıklandığı 10 Mart tarihinden beri corona virüs tespit edilen vaka sayısı da 30 bin 217’ye yükseldi.

Bakanlık yoğun bakımda bin 415 hastanın tedavi gördüğünü belirtirken toplam iyileşen hasta sayısının da bin 326 olduğunu aktardı.



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