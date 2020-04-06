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“Hastane çok pis, doğru dürüst tuvalet bile yok”

Kovid-19 tedavisi görmekte olan erkek hasta Havadis'e konuştu:

6 Nisan 2020

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde, Kovid-19 tedavisi gören erkek vatandaş, hastanede yaşanılanlar hakkında Havadis’e konuştu. Genç yaştaki erkek hasta, kendisini çok iyi hissettiğini, tedavisi boyunca her gün odasında spor yaptığını söyledi ve hastalığın hiç bir semptomunu göstermediğini söyledi.

“Doktor ve hemşirelerimize çok güveniyorum”

Erkek hasta, sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu söyleyerek, “Doktor ve hemşirelerimize çok güveniyorum. Bize çok iyi bakıyorlar” dedi. Kendisi gibi bağışıklık sistemi güçlü ve hastalığı semptom göstermeden geçirenlerin, hastaneye dahi gelmeden evlerinde karantinada olabileceği görüşünde olduğunu söyleyen genç hasta, yaşı ilerleyen ve ağır semptom gösterenlerin, hastanede olması gerektiğini savundu.

“Her yer kırık dökük ve çok pis”

Hastanenin hijyen koşulları hakkında inanılmaz bilgiler veren genç hasta, “Her yer kırık dökük ve çok pis. Tuvaletler berbat durumda. Burada kimsesi olmadan kalan biri çürümeye mahkum olur” dedi.

“En azından düzgün bir tuvalet ve yatak insanın hakkıdır”

Çektiği fotoğraflarla hastanenin temizlik konusundaki zafiyetini gözler önüne seren erkek hasta, “Yollarda cezalar kesilirken, ve vergiler alınırken, hiç acıma yok. O zaman devletin hastanesi de adam gibi olsun. En azından, düzgün bir tuvalet ve yatak, insanın en doğal hakkıdır” diyerek isyan etti.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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