“Hastane çok pis, doğru dürüst tuvalet bile yok”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde, Kovid-19 tedavisi gören erkek vatandaş, hastanede yaşanılanlar hakkında Havadis’e konuştu. Genç yaştaki erkek hasta, kendisini çok iyi hissettiğini, tedavisi boyunca her gün odasında spor yaptığını söyledi ve hastalığın hiç bir semptomunu göstermediğini söyledi.

“Doktor ve hemşirelerimize çok güveniyorum”

Erkek hasta, sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu söyleyerek, “Doktor ve hemşirelerimize çok güveniyorum. Bize çok iyi bakıyorlar” dedi. Kendisi gibi bağışıklık sistemi güçlü ve hastalığı semptom göstermeden geçirenlerin, hastaneye dahi gelmeden evlerinde karantinada olabileceği görüşünde olduğunu söyleyen genç hasta, yaşı ilerleyen ve ağır semptom gösterenlerin, hastanede olması gerektiğini savundu.

“Her yer kırık dökük ve çok pis”